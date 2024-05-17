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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, muhtarların da katılımıyla bir asayiş toplantısı düzenledi. Toplantıda Bilecik'te oluşan ve oluşabilecek sorunlar ele alınarak güvenlik önlemleri tartışıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde muhtarlarında katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı Başkanlığında il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve il merkezi mahalle muhtarlarının katılımlarıyla Bilecik içi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Bilecik'te oluşan ve oluşabilecek sorunlar ele alınarak önlemler istişare edildi. Bilecik'in en küçük ve en önemli yapı taşı olan mahalle ve sokaklar için muhtarlardan bilgi alınarak güvenlik önlemleri alındı. Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik'in huzuru için her zaman, her yerde ve her sokakta olduklarını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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