Başkentte servis kazasını rögar kapağı engelledi
Ankara'da öğrencileri taşıyan bir servis aracı geri manevra yaparken yoldan çıktı.
Ankara'da öğrencileri taşıyan bir servis aracı geri manevra yaparken yoldan çıktı. Yoldan çıkan servis, rögar kapağına takılarak arkasında bulunan metrelerce boşluğa yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.
Başkent Ankara'da olası servis faciasını rögar kapağı önledi. Etimesgut Eryaman Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracı geri manevra yaparken yoldan çıktı. İçinde öğrenciler varken toprak yolda kayan araç, arazide bulunan rögar kapağına takılarak arkasında bulunan metrelerce boşluğa yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Araçta bulunan öğrenciler büyük panik yaşarken, olası bir facia ucuz atlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa