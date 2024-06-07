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Döviz fiyatlarında hareketlilik devam ediyor! Dolar güne yükselişle başladı

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Dolar/TL, güne yüzde 0,3 yükselişle başlamasının ardından 32,3250 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 104,0 seviyesinde bulunuyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,1 düşüşle 32,2369'dan tamamlayan Dolar/TL,
Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 32,3250'den, avro/TL yatay seyirle 35,2070'ten ve sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında 41,3460'tan işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 104,0 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİNDE

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ülkede açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirimine gitmesinin ardından Fed'in de faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın gelecek dönem yol haritasına ilişkin fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.

FED'İN EYLÜLDE FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ ARTTI

Analistler, ülkede bu hafta açıklanan verilerin, uzun zamandır güçlü duruşunu koruyan ve Fed'in faiz indirimi konusunda elini zayıflatan istihdam piyasasında soğuma sinyalleri verdiğini vurgulayarak, tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin altında kalması durumunda bankanın faiz indirimine eylülde başlama ihtimalinin artabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasasında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81 ve kasımda yüzde 83 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 90 oldu.

Bugün ayrıca yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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