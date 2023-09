Başkentte İtfaiye Teşkilatı'nın 309. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

İtfaiye Teşkilatı'nın 309. yıl dönümü Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri ve beraberindeki heyet, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren depremzede vatandaşları ziyaret etti. Ankara İtfaiyesi ekipleri ayrıca araçlarla da Ankara turu yaptı. Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "309. Yıl Resim Sergisi" ziyarete açılırken şehit itfaiye memurları da dualarla anıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Etkinlikler kapsamında İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri ve beraberindeki heyet, Hatay ve Kahramanmaraş'tan Ankara'ya sevk edilen ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Ankara İtfaiyesi ekipleri ayrıca araçlarla konvoy halinde Ankara turu da yaptı. Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "309. Yıl Resim Sergisi" ziyarete açılırken görevi başında yaşamını yitiren itfaiye memurları da dualarla anıldı.

İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait yeni araçlar ile kent turu yapılarak Ankaralılar selamlandı. Kortej, Büyükşehir Belediyesi önü, Ankara Garı, Sıhhiye, Kızılay ve Ulus Atatürk Heykeli önünden geçiş yaparken, Başkentlilerden büyük ilgi gördü.

Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde ise "309. Yıl Resim Sergisi" ziyarete açıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri ve beraberindeki heyet sergiyi gezdi. K9 köpeklerinin de katıldığı etkinlikte Çakıl ve Rüzgar isimli kahraman köpekler vatandaşlardan ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, İtfaiye teşkilatlarının bütün dünyada kentleşmeyle birlikte ortaya çıkmış ilk hizmet birimlerinden birisi olduğunu belirterek, "İtfaiye teşkilatımızın 309. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Ankara'mızda da itfaiye teşkilatı büyükşehir belediyemizin önemli birimlerinden birisidir. Hem ilimizde hem Türkiye'nin her tarafında deprem sel yangın gibi doğal afetler, felaketler olduğunda ilk yardıma koşan itfaiye teşkilatıdır. Bizim itfaiye teşkilatımız hem araç gereç bakımından hem de personel bakımından Türkiye'nin en güçlü itfaiye teşkilatlarından birisidir. Gittikleri her yerde her görevde alınlarının akıyla çıktılar ve büyük başarılara imza attılar. Her zaman hem teşkilat hem personel bakımından, araç gereç bakımından itfaiye teşkilatımızın güçlenmesi için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Görevi başında yaşamlarını yitiren itfaiye memurları da unutulmadı. Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda bulunan İtfaiye Cami'sinde Cuma namazı öncesinde şehit itfaiyeciler için mevlit okundu ve namaz sonrasında lokum dağıtıldı.

Etkinlikler kapsamında İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri ile beraberindeki heyet Siteler, Kurtuluş, Batıkent ve Sincan İtfaiye istasyonlarını ziyaret etti. İtfaiye memurlarının İtfaiye Haftasını kutlayan Çeri, istasyonlarda incelemelerde bulundu. - ANKARA