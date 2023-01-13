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Başakşehir'de polis ekiplerine silahlı saldırı: 1 polis yaralı

3. Sayfa Haberleri

Başakşehir'de polis ekiplerine silahlı saldırı: 1 polis yaralı Başakşehir'de polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi.

Başakşehir'de polis ekiplerine silahlı saldırı: 1 polis yaralı
İSTANBUL - Başakşehir'de polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis memuru yaralandı. Saldırgan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay, saat 18.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından araca ateş açıldı. Saldırıda aracın yolcu koltuğundan oturan polis memuru E.K. yaralandı. Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine kaldırıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırgan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir 3. Sayfa Haberler

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