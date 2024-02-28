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Balıkesir'de 11'i çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasa dışı yollar ile geçmek isterken Maden Adası üzerinde mahsur kalan 11'i çocuk 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasa dışı yollar ile geçmek isterken Maden Adası üzerinde mahsur kalan 11'i çocuk 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Maden Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84), Sahil Güvenlik Botu (KB-115) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12) tarafından ada üzerinde tespit edilen 11'i çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. 39 düzensiz göçmen Ayvalık'ta karaya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirildi ve haklarında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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