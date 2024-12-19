Bazı kıyafetler sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle toplatılıyor

Gıdada ardı ardına yaşanan sahtekârlık Tarım Ve Orman Bakanlığı'nca ifşa edilirken Ticaret Bakanlığı da piyasadaki ürünleri mercek altına aldı.

Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yapılan incelemeler sonucu vatandaşların sağlığını etkileyecek ürünleri yayımlamaya devam ediyor. Listeye eklenen ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı, piyasada olan ürünler için ise toplatma kararı verildi.

İŞTE O ÜRÜNLER VE GÜVENSİZLİK NEDENLERİ:

ÜRÜN GRUBU: Giyim Eşyaları

MARKA: Ketche Frit Düğmeli Kiremit Elbise Barkod No:905900010095

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 905900010095

ÜRÜN TANIMI: Ketche Frit Düğmeli Kiremit Elbise

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: 'Kurşun' Bakımından Mevzuatta Belirtilen Limitlerin Üzerinde Olduğu İçin İnsan Sağlığını Etkileyecek Risk Taşıdığı Tespit Edilmiş Olup Ürün İlgili Teknik Mevzuata Uygun Değildir.

ÜRÜN GRUBU: Kol Saati Kayışı

MARKA: Shiny Group- Recep Bürkek

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 8812471007714

ÜRÜN TANIMI: Shinytech Akıllı Saat Kordonu

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: En 1811:2023 Standardı Kapsamında Nikel Bakımından Testten Geçemediği Tespit Edilmiştir.

ÜRÜN GRUBU: Bebek Giyim

MARKA: Civil Baby

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 3919/171303919Y31

ÜRÜN TANIMI: Puanlı Fırfırlı Takım

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Test Raporu Sonucunda Serbest Uçlarda Düğüm Mevcut Olduğu Ve Bu Durumun Ts En 14682 Standardının 3.2.3 Maddesindeki Gerekliliği Sağlamadığı Görülmüştür.

ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim

MARKA: Louren

ÜRÜN TANIMI: Louren Marka "Pembe-Beyaz Kareli Çocuk Bikini Takımı

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 14682 (Çocuk Giysilerinde Güveklik -Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri - Özellikler) : Ürünün Boyun Bölgesinde Açık Uç Bulunması Nedeniyle Standardın 3.3.6 Maddesindeki Gerekler İle Sırt Bölgesinde Açık Uçlu Fonksiyonel Kordon Bulunması Nedeniyle Standardın 3.6.1 Maddesindeki Gerekleri Karşılamamaktadır.

ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim

MARKA: Miss Seremix

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Kod:2230

ÜRÜN TANIMI: 2'Li Takım

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Üründe Bulunan Fonksiyonel Kordon Standartta Belirtilen Ölçülere Uymamaktadır.

ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim

MARKA: Morçilek

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Model No:508

ÜRÜN TANIMI: Kız Çocuk Elbisesi

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Üründe Buluna Büzme İpi Sabitlenmemiş Ve Büzme İpinde Üç Boyutlu Süslüme Ve Düğüm Bulunmaktadır. Ürün Üzerinde Bulunan İnci Parçalar 23,53N ' Da Koptuğundan Boğulma Ve Aspirasyon Riski Oluşturmaktadır.

ÜRÜN GRUBU: Bebek Giyim

MARKA: Zıpır Gülravaniç

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 520-Zıpır

ÜRÜN TANIMI: 10'Lu Hastane Çıkışı

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Numunelerin Üzerine Isı İle Yapıştırılmış Tüm Aksesuarların Yıkama Sonrası Dökülmesi Gerçekleşmiştir.

ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim

MARKA: Babylia

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Kod:1014

ÜRÜN TANIMI: Kız Mevlüt Seti 0-3 Ay Kod:1014

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Üründe Bulunan Erkek Çıtçıt 63,2 N(Min Kopma Kuvveti: 70 N) İle, Dişi Çıtçıt 43,9 N(Min Kopma Kuvveti: 70 N) İle Kopmuştur. Ts En 71-1 Standardına Göre Yapılan Değerlendirmede Kopan Çıtçıtlar Küçük Parça Silindirine Girdiğinden Kalır Sonuç Almıştır. Küçük Parça Silindirinden Geçen Parçalar 36 Aylıktan Küçük Çocuklar İçin Boğulma Veya Aspirasyon Riski Bulunduğundan Potansiyel Risk Taşımaktadır.