Bakan Tunç'un gözleri önünde bir kadın baygınlık geçirdi

Bartın'da AK Parti Bartın Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz'ın 70 yaşında vefat eden babası Hasan Ayvaz'ın cenaze törenine katılan Adalet bakanı Yılmaz Tunç'un gözleri önünde bir kadın baygınlık geçirdi. Bayılan kadına Bakan Tunç'un konvoyunda bulunan 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Hasan Ayvaz için Bartın Aladağ Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze törenine katılan Adalet bakanı Yılmaz tunç, ardından cenazenin defin edildiği Halatçıyaması Mezarlığı'na geldi. Defin işleminin tamamlanmasının ardından ise Tunç, Evren Ayvaz ve diğer yakınları ile görüşerek taziyelerini iletti. Mezarlıktan çıkmak için hareket eden Bakan tunç ve beraberindeki protokol, son yolculuğuna uğurlanan Hasan Ayvaz'ın yakınlarının ardından yürümeye başladı. Ağlayarak önünde yürüyen bir kadının baygınlık geçirmesinin ardından ise Bakan Tunç, yanındakilere sağlık ekiplerinin müdahale etmesi için talimat verdi. Korumaların telsiz anonsu ile sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine konvoydaki 112 ekipleri, bayılan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Baygınlık geçiren kadına ilk müdahale yapılana kadar bölgeden ayrılmayan Tunç, ekiplerin müdahalesinin ardından mezarlıktan çıkarak, programlarına devam etti.

Öte yandan mezarlıkta gerçekleşen defin programına ise Bakan Tunç ve Ayvaz'ın ailesi ile yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, daire müdürleri, askeri ve sivil erkan ile vatandaşlar katıldı. - BARTIN