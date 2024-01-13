Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'a ziyarette bulundu

Irak sınır hattına ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komuta Kademesi de eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Şırnak'a gitti. Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları eşlik etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA