Bağcılar'da TIR, park halindeki 7 otomobile çarptı

Bağcılar'da bir TIR, ara sokağa girerken park halindeki 7 otomobile çarparak ilerledi. Otomobil sahipleri TIR şoföründen şikayetçi oldu.

BAĞCILAR'da ara sokağa giren TIR şoförü park halindeki 7 otomobile çarparak ilerledi. TIR'ın sokağa giriş anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken otomobil sahipleri TIR şoföründen şikayetçi oldu.

Kaza, 15 Temmuz Mahallesi'nde 20 Kasım Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. TIR şoförü caddeden ara sokağa girdiği sırada park halindeki 7 otomobile çarptı. Şoför kazanın ardından yoluna devam etti. Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan otomobil sahipleri araçlarını hasarlı şekilde görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen araç sahipleri TIR'ın sokağa girdiğini ve araçlara zarar vererek ilerlediğini gördü. Polis ekipleri incelemelerin ardından, olay yerinden kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobili zarar gören Rıdvan Cankara, "Ayın 20'sinde sabah TIR aşağıdan Gülbahar caddesinden bütün araçlara hiç frene basmadan hasar verip gidiyor. Kamera kayıtlarında da görüntüler var. TIR'ın plakası kayıtlarda gözükmüyor. Koçman caddesine yöneliyor. Polis şu anda araştırıyor. 7 araçta hasar var, durmamış kaçmış gitmiş. Savcılığa gidip müracaat edeceğiz. Karakola müracaat ettik. Sonuç almak için bekliyoruz" diye konuştu.