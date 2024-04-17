Aydın'da Bayram Tatilinde Jandarma 66 Aranan Şahsı Yakaladı

Aydın il genelinde 9 günlük bayram tatilinde jandarma ekipleri 66 aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından 06-14 Nisan 2024 tarihleri arasında (Ramazan Bayramı Tatili) icra edilen faaliyetlerde 66 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (12) şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (3) şahıs bulunuyor.

Bu yakalanan şahıslar arasında; Hırsızlık suçundan (10) şahıs, Uyuşturucu suçundan (7) şahıs Dolandırıcılık suçundan (16) şahıs, Yağma suçundan (2) şahıs, Yaralama suçundan (4) şahıs, Diğer Suçlardan (27) şahıs olmak üzere toplam (66) şahıs yakalandığı öğrenildi. - AYDIN