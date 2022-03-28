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Ataşehir'de genç kıza çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ataşehir'de genç kıza çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

Ataşehir'de bir araç sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarptı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de bir araç sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarptı. Aracın çarptığı genç kızın hayati tehlikesi devam ederken, polis tarafından yakalanan sürücünün kaza esnasında alkollü olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam 22.10 sıralarında Ataşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Dudullu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü, kırmızı ışığa rağmen geçmeye çalıştı. Otomobil o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan K.Ç. isimli yaşı küçük şahsa çarptı. K.Ç. çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri savruldu. Kazada ağır yaralanan K.Ç. hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı K.Ç.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı. Kazaya karıştığı tespit edilen araç sürücüsü Ç.Y. (27) isimli şahıs, aynı gece yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kaza sırasında alkollü olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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