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Arnavutköy'de trafikte yaşanan tartışma ve kavga anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi

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Arnavutköy'de trafikte sürücülerin yol verme yüzünden yaşadığı tartışma ve kavga anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde bazı sürücülerin birbirine saldırdığı çevredeki vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görüldü.

Arnavutköy'de trafikte sürücülerin yol verme yüzünden yaşadığı tartışma ve kavga anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde bazı sürücülerin birbirine saldırdığı çevredeki vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görüldü.

Arnavutköy'de trafikteki bazı araç sürücülerinin tartışma ve kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücülerin yaşadıkları yol verme tartışmasından sonra kavga etmek için birbirine saldırdığı sonrasında vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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