Antalya Saklıkent Kayak Merkezinde Mahsur Kalan 9 Kişi Kurtarıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'nde telesiyejin arızalanması sonucu mahsur kalan 9 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişiler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yakınlarına teslim edildi.
Antalya Saklıkent Kayak Merkezinde telesiyejin arızalanması sonucu mahsur kalan 9 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarıldı.
Antalya ili Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezinde bulunan telesiyejin arızalanması sebebi ile 9 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye JAK Tim Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından 9 kişi kurtarılarak ilk sağlık muayeneleri yapılıp yakınlarına teslim edildi. - ANTALYA