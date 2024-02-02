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Antalya Saklıkent Kayak Merkezinde Mahsur Kalan 9 Kişi Kurtarıldı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'nde telesiyejin arızalanması sonucu mahsur kalan 9 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişiler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yakınlarına teslim edildi.

Antalya Saklıkent Kayak Merkezinde telesiyejin arızalanması sonucu mahsur kalan 9 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarıldı.

Antalya ili Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezinde bulunan telesiyejin arızalanması sebebi ile 9 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye JAK Tim Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından 9 kişi kurtarılarak ilk sağlık muayeneleri yapılıp yakınlarına teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konyaaltı Antalya Kurtarma Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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