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Antalya'da İlkokul Öğrencisine Otomobil Çarptı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Zümra T.'ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Zümra T.'ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; deniz istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Ömer V. idaresindeki 06 YOR 22 plakalı otomobil, okuldan çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Zümra T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Zümra T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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