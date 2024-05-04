Antalya'da Günübirlik Kiralanan Evlere Denetim

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde günübirlik kiralanan evlere yönelik yapılana denetimlerde anlık veri göndermeyen 11 işletmeye ve kayıt dışı kiralama yapan bir kişiye cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı olarak denetim yapıldı. Toplamda 47 ekip ve 114 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 666 günübirlik konaklama yeri kontrol edilerek, anlık veri göndermediği tespit edilen 11 işletmeye "Konaklama Kaydı Yapmamaktan", kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırdığı tespit edilen 1 şahsa ise "Kayıt Dışı Kiralama Yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA