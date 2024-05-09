Antakya'da Üst Geçitten Çevreyoluna Düşen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı
Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu üst geçitten çevreyoluna düştü ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde üst geçitten çevreyoluna devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi Çekmece Üst Geçidi'nde meydana geldi. 31 ADG 545 plakalı hafriyat kamyonu, Çekmece Kavşağı'ndan çevreyoluna gireceği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçitten yola uçtu. Kazada 5 metrelik üst geçitten çevreyoluna devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY