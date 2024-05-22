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Ankara'da yol kenarında uyurken üzerinden otomobil geçen köpek öldü

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir köpek, yol kenarında uyurken üzerinden otomobil geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da yol kenarında uyurken üzerinden otomobil geçen köpek öldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Mayıs günü Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir grup çevre sakininin beslediği sahipsiz köpek, yol kenarında uyurken üzerinden otomobil geçti. Yaralanan köpek vatandaşlar tarafından veterinere götürülmesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise köpeği fark etmediğini söyledi.

Olayla ilgili konuşan hayvansever Tuğçe Aydoğdu, "Sokakta baktığımız bir köpekti. Sürücü ezip geçti üzerinden. Yapan kişi özür dileme ya da bir işlemde de bulunmadı. 'Bir sıkıntı oldu. Tekerim yarıldı' dediler. 70 kiloluk köpeği görmemelerine imkan yok. Üzerinden geçen kişi kozalak sanmış. Sesini duymadığını söylemiş. Madem ki böyle bir şey oldu, gelip özür dilemesi gerekiyordu. Orada bir çocuk da olabilirdi. Kendisinden şikayetçi olduk" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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