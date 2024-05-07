Ankara'da park halindeki aracın sürücüsü kadının ayağını ezdi

Ankara'da park halindeki aracını çalıştıran sürücü, fart etmediği kadının ayağını ezdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sincan ilçesindeki İstasyon Mahallesi Bosna Caddesi Polatlı 1. Cadde kavşağında meydana geldi. Park halinde duran bir aracın hareket etmesi sonucu bir kadın ayağından yaralandı. Ahmet T. isimli sürücünün 06 FD 3330 plakalı aracı hareket ederken yoldan geçen Tuğba O.'yu görmeyerek ayağını ezdi. Olayı fark eden bir başka sürücü, Tuğba O.'ya yardım ederek, 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA