Alman Turiste Kamyon Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Alman uyruklu kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, minibüsün turiste yol verdiği, kamyonun durmayarak çarptığı görüldü.

Kaza, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kumköy istikametinden Side istikametine seyir halindeki Asım Karakaya'nın kullandığı 07 L 9370 plakalı damperli kamyon Ilıca-Side sınırını 100 metre geçtikten sonra sahilden kaldığı otele gitmek için yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan 69 yaşındaki Dorıs Fahrtmann isimli Almanya uyruklu kadın turiste çarptı. Kazada ağır yaralanan Alman Turist, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken yapılan ilk kontrollerde hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Minibüs yol verdi kamyon çarptı

Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sahil tarafından gelen 3 kişilik turist grubunun yaya geçidine geldiğinde araçların geçmesi için beklediği, yolun sağ tarafından gelen minibüsün durarak yol vermesi üzerine yaya geçidinden geçmeye başladıkları, tam minibüsün önünden geçtiği sırada kamyonun durmayarak Alman kadına çarparak yola fırlattığı görüldü. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA