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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

28 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 28.05.2024 15:20:00

Tamir Tarihi: 28.05.2024 17:30:00

Detay: KURTULUŞ MAH KOCA DERE SOKAKTAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAH SANAYİ BÖLGESİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 28.05.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 28.05.2024 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3944 CADDE İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Ø90 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 3944 CADDE VE CİVARI

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 28.05.2024 16:50:00

Tamir Tarihi: 28.05.2024 19:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KLESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ

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