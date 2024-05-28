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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024 - 2025? Yeni eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak?

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yeni eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? Yeni eğitim öğretim yılına dair merak edilenler gündemde. Okulların açılış tarihi ve eğitim öğretim takvimi hakkında bilgiler araştırılıyor. Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre yeni dönemin ne zaman başlayacağı açıklandı. Veliler ve öğrenciler bu tarihi araştırıyor. OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yeni eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024 - 2025? Yeni eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak?

2-6 EYLÜL'DE UYUM EĞİTİMİ YAPILACAK

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

2. DÖNEM 20 HAZİRAN 2025'TE TAMAMLANACAK

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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