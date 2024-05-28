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Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular! 11 futbolcu takımdan ayrılıyor

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular!

Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular! Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular haberimizde...

FENERBAHÇE'DE TAKIMDAN AYRILACAK FUTBOLCULAR

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunu ikinci tamamlayan ve 99 puan toplamasına rağmen eli boş kalan kadrosunda büyük bir değişikliğe gidiyor. Yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlanıyor. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular! 11 futbolcu takımdan ayrılıyor

11 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Sözleşmeleri devam etmesine rağmen Ryan Kent, Miha Zajc, Luan Peres ve Serdar Aziz ile de vedalaşılacak. Bunların yanı sıra sözleşmeleri biten Michy Batshuayi ile Mert Hakan Yandaş'ın durumu yapılacak görüşmeler sonrası belli olacak.

Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski'ye gelen tekliflerin değerlendirilmesi, Dzeko'nun da kariyerine Arap yarımadasında devam etmesi bekleniyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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