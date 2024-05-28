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Çinli sosyal medya fenomeni Wang neden men edildi? Çinli fenomen neden platformlardan men edildi, ne oldu?

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Çinli sosyal medya fenomeni Wang neden men edildi? Çinli fenomen neden platformlardan men edildi, ne oldu? Çinli sosyal medya fenomeni Wang'ın platformlardan men edilme sebebi merak konusu oldu. Wang'ın neden ve hangi koşullar altında sosyal medya platformlarından men edildiği konusu, takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çin'in Kim Kardashian'ı olarak bilinen Wang Hongquanxing, lüks yaşam tarzını ve pahalı takılarını sergilediği paylaşımları nedeniyle Weibo, Douyin ve Xiaohongshu gibi popüler çevrimiçi platformlardan men edildi. Çinli sosyal medya fenomeni Wang neden men edildi? Çinli fenomen neden platformlardan men edildi, ne oldu? İşte ayrıntılar...

WANG NEDEN MEN EDİLDİ?

Çinli sosyal medya fenomeni Wang Hongquanxing, lüks kıyafetleri ve aşırı pahalı takıları sergilediği paylaşımlarla hedef oldu. Paylaşımları tepki çeken fenomen, platformlardan men edildi.

Çinli sosyal medya fenomeni Wang neden men edildi? Çinli fenomen neden platformlardan men edildi, ne oldu?

4,3 MİLYON TAKİPÇİSİ VARDI

Çin'in Kim Kardashian'ı olarak bilinen Wang, giyim ve diğer eşyalara harcadığı büyük miktarda parayı övünerek gösterdiği için Weibo, Douyin ve Xiaohongshu gibi sitelerden men edildi. Çin hükümetinin "siber uzay yönetimi," sosyal medya kullanıcılarının "gösterişli kişilikler" yaratmalarına izin verilmediğini belirtti. Wang, TikTok benzeri Douyin'de 4,3 milyon takipçiye sahipti ve sahip olduğu yedi lüks daireden bahsediyordu. Fenomen ayrıca, yeşim taşı ve pembe elmaslarını da sergilemeyi ihmal etmiyordu.

Çinli sosyal medya fenomeni Wang neden men edildi? Çinli fenomen neden platformlardan men edildi, ne oldu?

Diğer yasaklanan fenomenler arasında, 2 milyondan fazla takipçisi olan Sister Abalone ve 3 milyon takipçisi olan Mr. Bo da bulunuyor. Mr. Bo, 25. doğum günü hediyesi olarak aldığı özel Rolls-Royce'u sergilemişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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