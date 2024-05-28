EURO 2024 ne zaman başlayacak? Euro 2024 A Milli Takım maç takvimi! #9917

Avrupa Futbol Şampiyonası için heyecanlı bekleyiş sürüyor. A Milli Futbol Takımımızın da mücadele edeceği EURO 2024, Almanya'da düzenlenecek. Turnuvanın açılış maçı, Almanya ile İskoçya arasında oynanacak. 6 grupta yer alan 24 takım, son 16 turuna adını yazdırabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, EURO 2024 ne zaman başlayacak? Euro 2024 A Milli Takım maç takvimi!

EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EURO 2024 14 Haziran Cuma günü Almanya- İskoçya açılış maçı ile başlayacaktır.

EURO 2024 GRUPLARI

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: Fransa, Hollanda, Avusturya, Polonya

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

F Grubu: TÜRKİYE, Portekiz, Çekya, Gürcistan

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

18 HAZİRAN

19:00 Türkiye- Gürcistan (Dortmund)

22 HAZİRAN

19:00 Türkiye- Portekiz (Dortmund)

26 HAZİRAN

22:00 Çekya- Türkiye (Hamburg)