EURO 2024 ne zaman başlayacak? Euro 2024 A Milli Takım maç takvimi! #9917
EURO 2024 futbol turnuvasının başlama tarihi ve A Milli Takım'ın maç takvimi merakla bekleniyordu. Turnuvanın başlama tarihi ve A Milli Takım'ın maç takvimi hakkında detaylar açıklandı. Futbolseverler, EURO 2024'ün ne zaman başlayacağını ve A Milli Takım'ın hangi tarihlerde sahaya çıkacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor.
Avrupa Futbol Şampiyonası için heyecanlı bekleyiş sürüyor. A Milli Futbol Takımımızın da mücadele edeceği EURO 2024, Almanya'da düzenlenecek. Turnuvanın açılış maçı, Almanya ile İskoçya arasında oynanacak. 6 grupta yer alan 24 takım, son 16 turuna adını yazdırabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, EURO 2024 ne zaman başlayacak? Euro 2024 A Milli Takım maç takvimi!
EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EURO 2024 14 Haziran Cuma günü Almanya- İskoçya açılış maçı ile başlayacaktır.
EURO 2024 GRUPLARI
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: Fransa, Hollanda, Avusturya, Polonya
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna
F Grubu: TÜRKİYE, Portekiz, Çekya, Gürcistan
A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
18 HAZİRAN
19:00 Türkiye- Gürcistan (Dortmund)
22 HAZİRAN
19:00 Türkiye- Portekiz (Dortmund)
26 HAZİRAN
22:00 Çekya- Türkiye (Hamburg)