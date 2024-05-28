OKAN BURUK MAAŞI NE KADAR? Okan Buruk'un yeni maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sona eren sözleşmesi yenileniyor. Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, ilk icraat olarak Buruk'a yeni bir mukavele imzalatacak. İki kez üst üste lig şampiyonluğu kazanan Buruk'un yeni maaşı merak ediliyor. OKAN BURUK MAAŞI NE KADAR? Okan Buruk'un yeni maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte merak edilenler...

OKAN BURUN'UN MAAŞI NE KADAR?

Süper Lig devi Galatasaray'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk'un sona eren sözleşmesi yenilenecek. Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan seçimli genel kurulda Süheyl Batum'u geride bırakarak rekor oyla yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi, Okan Buruk'a yeni mukavele imzalatmak olacak.

MAAŞI 50 MİLYON LİRA OLACAK

Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesinde olacak.