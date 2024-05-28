OKAN BURUK MAAŞI NE KADAR? Okan Buruk'un yeni maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
OKAN BURUK MAAŞI NE KADAR? Okan Buruk'un yeni maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Ünlü futbol teknik direktörü Okan Buruk'un maaşı merak konusu oldu. Buruk'un yeni maaşının ne kadar olduğu ve kaç TL olduğu konusu futbol severler tarafından merakla bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sona eren sözleşmesi yenileniyor. Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, ilk icraat olarak Buruk'a yeni bir mukavele imzalatacak. İki kez üst üste lig şampiyonluğu kazanan Buruk'un yeni maaşı merak ediliyor. OKAN BURUK MAAŞI NE KADAR? Okan Buruk'un yeni maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte merak edilenler...
OKAN BURUN'UN MAAŞI NE KADAR?
Süper Lig devi Galatasaray'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk'un sona eren sözleşmesi yenilenecek. Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan seçimli genel kurulda Süheyl Batum'u geride bırakarak rekor oyla yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi, Okan Buruk'a yeni mukavele imzalatmak olacak.
MAAŞI 50 MİLYON LİRA OLACAK
Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesinde olacak.