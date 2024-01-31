Afyonkarahisar'da otomobil refüje girdi, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesine bağlı Aşağıyenici köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö.R., idaresindeki 34 TS 476 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte F.B., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR