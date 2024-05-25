Afyonkarahisar'da kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dağcılık ve spor kulübüyle geziye giden D.A.S, (42) bir kayanın üzerine çıktı. Şahıs gezinti esnasında bir anlık dikkatsizlik sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan D.A.S.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR