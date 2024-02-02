Adıyaman'da virajda tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da, kazaların sürekli yaşandığı virajda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.M., idaresindeki tır, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü rampasında virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kaza yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yaralı sürücü N.M., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan vatandaşlar, kazanın yaşandığı bölgede sürekli kazaların yaşandığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN