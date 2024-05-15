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Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

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Adıyaman'da meydana gelen kazada otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatma Akıncı idaresindeki 02 AAV 718 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta karayolu Abuzer Gaffari Türbesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Fatma Akıncı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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