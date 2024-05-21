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Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 2 Yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan S.A., idaresindeki 34 KGD 51 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü S.A., ile araçta bulunan F.A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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