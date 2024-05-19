Adıyaman'da düğün töreninde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğün töreninde gelin ve damat tarafının bir birine saldırması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde bulunan bir düğün salonunda gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada gelin ve damat tarafı bir birine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada darp neticesi yaralanan E.Y., M.Y, H.T., K.Ö., ve Ş.Ö., isimli şahıslar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN