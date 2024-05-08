Adana'da Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

Adana'da otomobilin çarptığı 69 yaşındaki bisikletli şahıs hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bulvar üzerinde giden bisikletli İbrahim Vuranay'a (69) çarpıp olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vuranay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA