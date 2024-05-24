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Adana'da Kamyonette 4 Kilo 400 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Adana'da narkotik polisleri şüphe üzerine durdukları kamyonetin içerisinde 4 kilo 400 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri şüphe üzerine durdukların kamyonetin içerisinde 4 kilo 400 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolunda şüphelendiği bir kamyoneti durdurdu. Narkotik dedektör köpeği araçta yaptığı aramada, kamyonetin kabin kısmına tepki verdi.

Polis ekipleri kabinde yaptığı arama çalışmasında plastiklerin arasına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan U.G., F.K. ile Y.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan U.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken F.K. ile Y.K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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