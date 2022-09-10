Adana haberleri... Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Edinilen Adana haberine göre Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu Adana'da Seyhan Nehrinde Vedat Acar isminde bir kişinin cesedi bulundu Adana'da Seyhan Nehrinde Vedat Acar isminde bir kişinin cesedi bulundu.

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Adana'da Seyhan Nehrinde Vedat Acar isminde bir kişinin cesedi bulundu

ADANA - Adana'da Seyhan Nehrinde Vedat Acar isminde bir kişinin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar Seyhan Nehrinde sürüklenen bir erkek şahıs gördü. Vatandaşlar hemen olayı 112'yi arayarak haber verdi. Nehre gelen sualtı polisi şahsı karaya çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın ölü olduğunu tespit etti. Polisin ilk yaptığı incelemede şahsın 25 yaşındaki Vedat Acar olduğu ortaya çıktı. Acar'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Acar'ın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.