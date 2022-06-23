ABD'nin büyük şehirlerinde şiddet suçları artışta

ABD'nin New York, Washington DC, Los Angeles, Atlanta, Philadelphia ve Baltimore kentlerindeki şiddet suçları, geçtiğimiz yıla göre önemli ölçüde artış gösterdi.

ABD'nin 6 büyük şehrinde kayıtlara geçen şiddet suçları, geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. ABD medyasının elde ettiği verilere göre, New York kentindeki şiddet suçlarında bu yıl, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25.8'lik artış yaşandı. Washington DC'de ise geçtiğimiz yıla oranla şiddet suçlarında yüzde 12'lik artış kaydedildi. Los Angeles'taki şiddet suçlarında yüzde 8.6, Philadelphia'da yüzde 7 ve Baltimore'da ise yüzde 6.1 artış yaşandığı kaydedildi. Atlanta'da ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre şiddet suçlarında yüzde 5.5 oranında artış görüldü.

Şiddet suçlarının artışındaki faktörler

Verilere göre cinayet, tecavüz, saldırı ve soygun dahil şiddet suçlarının 2020'den beri yükselişte olması dikkat çekti. Cinayetlerin, 2019'dan 2020'ye yüzde 30 ve 2020 ile 2021 arasında yüzde 5'lik artışla şiddet içeren suç oranlarını artıran faktörlerden biri olduğu belirtildi.

Uzmanlar, korona virüs salgınında alınan kısıtlamaların, polis teşkilatının eksikliğinin ve Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un 2020'nin Mayıs ayı sonlarında polis tarafından öldürülmesinin ardından polis departmanlarının finansmanının kesilmesi çağrısında bulunan "Siyahi Hayatlar Önemlidir (Black Lives Matter)" hareketinin önderlik ettiği kitlesel protestoların son yıllarda şiddet suçlarının artmasına yol açan faktörler arasında bulunduğunu ifade ediyor.

Biden'dan yerel yönetimlere "polis departmanlarını güçlendirin" çağrısı

Şiddet içeren suçlardaki artış, Beyaz Saray için de zorlu bir konu oldu. ABD Başkanı Joe Biden, yerel yönetimleri polis departmanlarını güçlendirmek için Amerikan Kurtarma Planı fonlarını kullanmaya teşvik etti. Biden geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliğine öncelik vermek için size sağladığımız bu fonları kullanın. Suç oranlarının her zaman arttığı yaz mevsiminden önce, bunu derhal yapın. Polis memurlarını işe alın. Acil müdahale sistemlerinizi kurun. Kanıtlanmış çözümlere yatırım yapın" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa