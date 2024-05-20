Karaman'da 11 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Karaman'da 11 yaşındaki çocuğun minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza anı kameraya yansırken, sağlık durumu iyi olan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duran yolcu otobüsünün önünden biranda yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 11 yaşındaki A.K. isimli çocuğa R.K. idaresindeki 09 ABM 338 plakalı panelvan minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün önüne düşen çocuk, sürücünün dikkati ve ani fren yapmasıyla aracın altından kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın şokunu yaşayan çocuk hemen ayağa kalkarak yolun karşısına geçti. Çocuğa çarpan sürücü R.K. ise çocuğu alarak okuluna götürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan çocuk daha sonra tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk aniden önüme çıktı

Çocuğun başından ayrılmayan minibüsün sürücüsü R.K, "Otobüs yolcu indiriyordu, çocuk aniden koşarak biranda önüme çıktı. Frene bastım ama çocuk koştuğu için hafifçe çarptım. Otobüsten dolayı çocuğu göremedim. Otobüs olmasaydı çocuğu rahat bir şekilde görürdüm" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN