Üye Girişi
Haberler

1 Mayıs'ta polise mukavemet gösterilmesine ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterilmesine ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, bazı şüphelilerin taş, sopa ve damacanalarla polise saldırdığı belirtilirken, 8 polis memurunun da olaylarda yaralandığı aktarıldı.

1 Mayıs'ta polise mukavemet gösterilmesine ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterilmesine ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, bazı şüphelilerin taş, sopa ve damacanalarla polise saldırdığı belirtilirken, 8 polis memurunun da olaylarda yaralandığı aktarıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 49'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken 28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Detaylar ortaya çıktı

Konuya ilişkin detaylar Savcılığın Sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldıran şahısların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, olaya dair tüm güvenlik kamera görüntüleri ile basına yansıyan görüntülerin bir arada değerlendirilerek kişilerin tespit edildiği belirtildi.

Taş, sopa ve damacanalarla saldırdıkları kaydedildi

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmak amacıyla Saraçhane'de toplandığı, güvenlik hattı kurulmasına ve Taksim Meydanı'nda gösteri ile yürüyüş yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiş olmasına rağmen şüphelilerin gruplar halinde güvenlik güçlerine taş, sopa ve damacanalarla saldırdıkları ve mukavemet gösterdikleri aktarıldı.

8 polis memurunun da yaralandığı belirtildi

Olay sebebiyle 8 polis memurunun yaralandığının belirtildiği sevk yazısında ayrıca, 35 boy kalkanı, 77 görev kalkanı, 1 adet el telsizi, 22 adet kask, 23 adet gaz maskesi, 1 adet ZET tüfeğinin zarar gördüğü aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat

Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title