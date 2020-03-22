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Kartal Özmızrak, Cansu Köksal, Birkan Batuk, Spor

22 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

Milli basketbolculardan koronavirüs için 'temizlik' ve 'evde kal' çağrısıBirkan Batuk: Evde kalalımKartal Özmızrak: Evde kalalım ve zorlu süreci beraber atlatalımCansu Köksal: Dışarıya çıkmayalım, evde spor yapalımBahar Çağlar: Resmi kaynakların uyarılarını dikkate alın İşitme Engelliler...

22.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:38
22 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

Milli basketbolculardan koronavirüs için 'temizlik' ve 'evde kal' çağrısı

Birkan Batuk: Evde kalalım

Kartal Özmızrak: Evde kalalım ve zorlu süreci beraber atlatalımCansu Köksal: Dışarıya çıkmayalım, evde spor yapalımBahar Çağlar: Resmi kaynakların uyarılarını dikkate alın

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı.Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Atletizm 400 metre Deafliympcs şampiyonu ve rekortmeni Yasin Süzen, İşitme Engelliler Kadın Basketbol Takımı kaptanı Ecrin Köse ve Voleybol milli takım kaptanı, Deafliympcs sampiyonu Cevat Şimşek, Demirören Haber Ajansı'na koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı "Fenerbahçe Beko sağlıklı bir şekilde sahalara dönecek"

"Evde kal, sağlıkla kal"


Kaynak: DHA

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