21 Şubat Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

21.02.2020 01:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 01:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Şubat Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

21 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 528. ÇIKMAZ, 528/1. ÇIKMAZ, 529., 530., 531., 532., 536., 537., 538., 548., 548/1., 555., 556., 557., 562., 564., 565., 566., MARMARA, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT ALİ KARAHAN, ŞEHİT CEVDET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330787)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 311., 317., 318. ÇIKMAZ, 320., 322., 323., 326., 358., 359., 361. ÇIKMAZ, 362., İNÖNÜ sk/ NİNE HATUN mah 160., 160/1., 161., 164., 165., 166., 167., 168. ÇIKMAZ, MERCAN, SEYİT ONBAŞI, İNÖNÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352098)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-708, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-770, G-800, G-811, G-814, G-819, G-820, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-852, G-854, G-855, G-858, G-864, G-869, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-879, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-912, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353338)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah BASMACI, DİLEK, ERSOY, MERT, REYHAN, ZAFER, İYİBAŞ, ŞEHİT SERHAT ŞANLI, ŞEN sk/ MERKEZ mah ÇİĞDEM sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353339)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS, BARBAROS., BESTEKAR, DUTLUK İÇİ, EMİRHAN, FULDEN, FİLİZ, GÜLBAHAR, HORA, MERCAN, MUKATAACI, OTOPARK ÇIKMAZI, SARAKA ÇIKMAZI, YENİ GELİN ZERDE, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk/ YILDIZ mah PALANGA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358782)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AHLAT sk// ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR sk/ OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 3117., 3121., 3123., 3130., 3140., 3141., 3143., 3145., 560., 561., 597., 598., 599., HADIMKÖY YOLU, LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk/ İSTİKLAL mah GÖKSU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358911)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah OKUL ALTI sk/ YENİKÖY mah KÜÇÜKTEPE, TEKSER EVLERİ (VAKIF SUYU SOKAĞI) sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358832)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 220., 240., BAHADIR, HÜRRİYET, YURT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357894)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACEM LALESİ ÇIKMAZI, GÜZELCE ALİPAŞA , KAMER HATUN ÇIKMAZI, KEREM ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, NAZIR ÇIKMAZI, YUNUS, YÜCE, ÇİMENZAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358831)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 38., AOS 39., AOS 40., AOS 41., AOS 42., AOS 43. sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358835)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ŞAHANE sk/ YEŞİLPINAR mah 1.TAN, 2.BAHÇELİ, ALİZE, BUDAK, COŞKUN, GÖKHAN, GÖNÜL, GİRNE, KASIRGA, MELTEM, MERCAN, MEVSİM, MİNE, PAMUK, SAMSUN, SEVİL, TEPE, UFUK, VOLKAN, ÇEŞME ARKASI, ÇİÇEKSUYU, ÖZLEM, İMBAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2356014)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869., 887., ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1003., 1005., 1008., 1022., 1026., 1027., 1029., 1030., 1031., 1032., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk/ ÜÇEVLER mah 888., 890., 899. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357773)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKLEYLEK, AKÇAM, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, BÜLBÜL, CENK KORAY, DALGIÇKUŞU, EBABİL, KEMAL SUNAL, MARMARA, PIRILTI, SIĞIRCIK, SU ÇIKMAZI, ÜVEYİK, İBİBİK ÇIKMAZI, İSKETE ÇIKMAZI, İSPİNOZ ÇIKMAZI sk/ BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah NEZİH BARUT, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358789)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah BÜYÜK YONCA sk/ OSMANGAZİ mah 2601., 2609., 2611., 2616., 2617., 2618., 2621., 2622., AÇELYA, AŞIK, BAHÇE, BESTE, DESTAN, ESEN, FESLEĞEN, ITIR, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, LAVANTA, NEZİH, ÜÇGÜL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357895)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BESTEKAR, UĞUR sk Ozanlar sk, Taşhan sk, Saygı sk,Ambar sk,Komşu çıkmaz sokak 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358865)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1581., 3026., 3040., 3078., 3080., 3082., 3084., HADIMKÖY YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357897)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATATÜRK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357893)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah AŞIK VEYSEL, DEREİÇİ, DERVİŞAN, GÜNDOĞDU, KAYGAN, YAY, YAYGAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357992)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah MEKTEP, MİTHAT PAŞA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357832)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KORUK ÇIKMAZI, KURTULUŞ, SAMYELİ, SELMA, ZAMAN, ÇAMOLUK sk/ FATİH mah BEYZA, CANGÜL, FATİH SULTAN MEHMET, GAZEL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ sk 18:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358593)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk/ YENİ mah AKÖREN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360147)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk/ ORTAKÖY mah ABDİPAŞA, ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, CENGİZHAN, HACIBEY ÇIKMAZI, HALAT, HALİMBEY ÇIKMAZI, KABİL, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, MODERN, MİLLET BAHÇE, PERVANE, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360063)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALTINBAŞAK, ERCÜMENT, ERCİYES ÇIKMAZI, FARUK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, RAMAZAN PEHLİVAN sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360888)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABACI MAHMUT, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, CERRAHPAŞA CAMİİ 2. ÇIKMAZI, KATİP MUSLAHATTİN, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KÜÇÜK LANGA, KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI, KÜÇÜK LANGA ARALIĞI, MUSA KAZIM EFENDİ, NAZIMBEY, PERVANE DEDE, SANCAKTAR BABA, ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ sk 12:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357866)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, ATASAY, AYERDEM, BESTEKAR, BUYRUK, GAZİEMİR, GÖKOVA, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, NECİP FAZIL, RAHMİ, SALKIM SÖĞÜT, YAŞAR KEMAL, YURDAGÜL, ZÜMRE, İNCESU sk/ YUNUS EMRE mah ŞİRİNDERE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360153)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, CELALİYE, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, PIRLANTA, SERDAR, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360966)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360965)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ABİDE, ALTINKAYA, ALİZE, BANKALAR, BELDA, FUNDA 2, GÜVERCİNLİK, HÜR 1, LAVANTA 2, LODOS, MURATBEY, NAMIK KEMAL, PINAR 1, SELEN 1, SENA, SUDE, TAŞKUYU, TÜRKSOY, ULUS 1, YAVRU VATAN, YAVUZTÜRK, ÖZGÜÇ, ÖZIŞIK, ÜLKE, ÜLKÜMEN, ÜMİT, İSMETPAŞA 1, İSTİKLAL 1 sk/ GÜZELCE mah ÜMİT 1 sk/ KAMİLOBA mah NAMIK KEMAL 2 sk/ ULUS mah İSMETPAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360967)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk/ İSMETPAŞA mah 105., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360890)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk/ GAZİ mah 1375. sk/ İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk 15:30-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360893)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 142., 60., 89., 90., 91. sk 18:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360895)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, FENER, GAYE, GÜLSÜM, HİSAR, KUYULU, KİBAR, NURCAN, REZAKİ, SAYAR, SERGİ, SERVET, SOĞANAĞA, TEZEL, YEŞİLTEPE, ÖZALP, ŞAHİKA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2361737)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BAĞLAR, MEHMET AKİF, NUREL, SOYLU, SOĞANLI, YEŞİLTEPE, ÖZALP, ÖZGÜR sk/ MERKEZ mah ATATÜRK, BAĞLAR, DANIŞMAN, MECİT, SOĞANLI, TAYFUN, ÇOKÜNLÜ, İKBAL sk/ SANAYİ mah TEKİN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2361738)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah ATATÜRK, BABA HASAN CAMİİ, GİRDAP, HACI HALİTEFENDİ, HAMAM, HORHOR, KAVALALI, KIRMA TULUMBA, KÜLHAN, LÜTFÜ EFENDİ, MEÇHUL ASKER, MOLLA HÜSREV, NALINCI FEVZİ, ORUÇGAZİ, OYUNBOZAN, RAĞBET, TAYYARECİ ORHAN, TOPRAK, UZUN YUSUF, VEZİR ÇEŞMESİ, YENİ ORTA, YENİYOL 1., YEŞİL TEKKE, YEŞİL TEKKE 1. ARALIĞI, YEŞİL TEKKE 1. ÇIKMAZI, YEŞİL TEKKE 2. ARALIĞI, YEŞİL TEKKE 2. ÇIKMAZI, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÇELEBİ HAMAMI, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ŞEKERCİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363507)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, MERMERCİLER, REHA, SADABAD, SEDA, ÖYKÜ sk/ NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DARGIN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEDA, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363554)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY, ASUDE, BAHTİYAR, DEVELİ, KAĞITHANE, KEMERBURGAZ, NİHAN, SÜMER, UĞUR sk/ ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, CENDERE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363559)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380.1382, 1383., 1384., 1392., 1485., 1486., 1487., 1488., 1490., 1492., 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2361693)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, YAN YOL, İSTİKLAL sk/ ŞAHİNTEPE mah 2203., ESKİ İSTANBUL, HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, NAZLI, İSTİKLAL sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363692)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.BİLGE, 1002., 1003., 1004., 4.BARBAROS, ŞEHİT ZAFER KIZILTAŞ sk/ YEŞİLOVA mah 1.GÜNER, 1012., 2.DEMİR, 2.ÇAKIR, 2603., 2606., 3.OĞUZHAN, 4.BARBAROS, CİDDİ, DUMLUPINAR, HAVADAR, KEHRİBAR, MADEN, TANSEL, TUNCA, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ÖĞRETMENLER, ÜNVER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363952)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, İSTİKLAL sk/ ŞAHİNTEPE mah HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, İSTİKLAL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363691)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432., 1433., 1434., GÜLBAHAR sk 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364766)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR MAH. 19.SK. 12.SK, 13 SK, OSMANPAŞA CAD. 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364011)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CİHAN 1, EBRU, ÇAYIR 1 sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363645)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CİHAN 1, EBRU, ORKİDE 1, PAŞA, ÇAYIR 1 sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 123., 125., 140., 141., 142., 143., MAHMUTBEY, MALAZGİRT sk 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363647)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah OKUL, RÜSTEMPAŞA sk 14:30-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363649)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, LADİN, PAPATYA, ÇAPA sk/ MİTHATPAŞA mah 2.NUR, 2.SEVGİ, ABDULHAMİT HAN, ALİBABA, FIRIN, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364773)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 560/1., 561., 561/1., 561/2., 561/3., 606., 607., 607/1., 607/2., 607/3., 608., ABDİ İPEKÇİ, KEMALPAŞA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363519)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk 14:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363870)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CEVHER, ORTANCALI, SÖĞÜTLÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YILDIZTABYA, ÇİÇEKLİ sk 14:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363875)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah DİDEM, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, ÜNLÜSOY sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364810)