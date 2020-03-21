21 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı 21 Mart 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 00:45 Kelime Oyunu 02:00 Kanıt 03:20 Merhamet 04:40 Yalan Dünya 06:00 Hırsız Polis 06:00 Geniş Aile 07:00 Kavak Yelleri 07:45 Çocuklar Duymasın 08:45 Çocuklar Duymasın 10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne? 11:15 Yeniden Konuşalım 12:15 Rehber 13:30 Sen de Yap 14:00 Derya Baykal'la Gülümse 14:30 Küçük Ağa 16:00 Sağlıkla Gülümse 16:30 Zalim İstanbul 17:00 Merhamet 19:00 Kelime Oyunu 20:45 Yalan Dünya 21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:15 Kanıt 23:30 Gece Kafası Kaynak: InterSinema.com