2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşulları açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşulları açıklandı

2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşulları açıklandı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Almanya'nın Münih kentinde 2022'de yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşullarının açıklandığını duyurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Almanya'nın Münih kentinde 2022'de yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşullarının açıklandığını duyurdu.

TAF'tan yapılan açıklamada, Avrupa Atletizm Birliğinin son şeklini verdiği barajlar ve katılım koşullarının bugün yayımlandığı belirtilerek," Münih'teki 2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım listesi yol yarışmaları ve bayrak yarışmaları için yaklaşık 18 ay, diğer branşlar için 12 ay olarak belirlendi. Listede son baraj geçme tarihi 26 Temmuz 2022 olarak açıklandı." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşulları açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 22:03:33. #1.16#

title