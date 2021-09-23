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2021 Türkiye Kaykay Şampiyonası Beylikdüzü'nde

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2021 Türkiye Kaykay Şampiyonası Beylikdüzü'nde

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonası Park Disiplini yarışları 24 – 26 Eylül'de Beylikdüzü'nde yapılacak.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Bültenler) - Yaşam Vadisi 2. Etap'ta bulunan Skate Park'ta gerçekleştirilecek olan organizasyonda, 19 erkek (5 i milli sporcu), 5 kadın (2 si milli sporcu) sporcu olmak üzere toplam 24 sporcu mücadele edecek. 24 Eylül Cuma günü resmi antrenmanlar ile başlayacak olan etkinlik, 25 Eylül Cumartesi günü ise Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Temsilcisi, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve protokolün katılım sağlayacağı "Elemeler – Yarı Final" yarışları ile devam edecek. Etkinliğin son günü olan 26 Eylül Pazar günü final yarışları ile kapanış seremonisi ve madalya töreni düzenlenecek. Pandemi koşulları altında gerçekleşecek etkinlik öncesi alana girişte HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacak. Yarışma sonucunda dereceye giren sporcular ayrıca Beylikdüzü Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

Şampiyona Türkiye'nin en derin kaykay parkında yapılacak

Şampiyonaya ev sahipliği yapacak olan 'Skate Park' 5.5 metre ile Türkiye'nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine sahip. Beylikdüzü Belediyesi tarafından kente kazandırılan kaykay parkının toplam alanı 3 bin m2 olmakla birlikte, bin 432 m2 kaykay alanına sahip olan tesis, profesyonel ve yarı profesyonel kişilerin kullanımına uygun olarak hizmet veriyor. Türkiye'de tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük çanak disiplinindeki olimpik beton kullanılarak yapılan tesis, toplamda dört farklı açıyı da içerisinde barındırıyor. Uluslararası standartlarda olan ve açıldığı günden bu yana gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kaykay Parkı'nda aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları'na sporcu yetiştirilmesi de amaçlanıyor.

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Haber: 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonası Beylikdüzü'nde - Haberler
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