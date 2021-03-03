2021'e yeni yatırımlar ve iş birlikleriyle giren Iron Mountain, müşterilerinin dijital yolculuklarındaki en güvenilir iş ortağı olmayı hedefliyor

• 2021 yılına değişen logosu ve yeni vizyonuyla giren Iron Mountain, global gücü ışığında bugüne kadar Türkiye'ye sunduğu katkıları, yatırımları, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm çalışmalarının detaylarını anlattı.

İstanbul, 03 Mart 2021- Bilgi yönetimi ve arşiv hizmetleri alanında beş kıtada, 50'yi aşkın ülkede 230 bin müşteriye hizmet veren Iron Mountain, 2007 yılından bu yana 5 farklı lokasyondaki 7 tesis ve 200'ün üzerinde çalışanıyla Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Fortune 1000 listesindeki 950 şirkete yıllardır hizmet veren Iron Mountain, veri saklama ve yönetimi çözümleri, dijital ürünleri, dijitalleşme çözümleri, GLEAM (değerli ürünler, eğlence sektörü, sanat eserleri) alanındaki hizmetleri, veri merkezleri ve SITAD (elektronik ekipmanların güvenli imhası) çözümleriyle müşterilerinin güvenilir iş ortağı olmayı hedefliyor.

Başlıca hizmet verdiği sektörler arasında bankacılık, sigorta, finans, ilaç, teknoloji, lojistik, enerji, otomotiv, gıda ve perakende yer alıyor. Portföyündeki şirketlerin tabi oldukları regülasyonları da göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamak için özel hizmetler sunan Iron Mountain, pandemi döneminde şirketlere özel hizmet anlayışını ve esnekliğini daha da ön plana çıkardı. Iron Mountain Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı, Türkiye & BAE Genel Müdürü Cenker Özhelvacı şirketin 2021 yılı vizyon ve hedeflerini, dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarını ve yeni teknoloji yatırımlarını anlattı.

"2021'e yeni ortaklıklar ve yatırımlarla girdik"

Pandemiyle hız kazanan dijitalleşme, kâğıda olan gereksinimi azaltırken fiziksel arşiv yönetiminin önemli parçası olan fiziksel evraklar birçok sektör için önemini yitirdi. Fiziksel ve dijital arşiv yönetimi hizmetleri sunan Iron Mountain, 2021 yılı vizyon ve hedeflerini bu doğrultuda yeniden şekillendirdi. Elbette bankacılık ve sağlık sektörü gibi fiziksel evrakların hala çok kıymetli olduğu sektörler var. Fakat birçok sektör dijitalleşmenin rüzgarıyla yatırımlarını ve çalışmalarını bu alana kaydırmaya başladı.

Globalde teknoloji şirketi olma yolunda yıllardır başarılı çalışmalara imza atan Iron Mountain, bu gelişmeler ışığında iş süreçlerini gözden geçirerek 2021 yılında Türkiye'deki dijital yatırımlarını artırmaya karar verdi. Yeni kurulan dijital çözüm ekibi, müşterilerin dijital ihtiyaçlarını hızla analiz edip beklentilerini tam anlamıyla karşılamak için çalışıyor. 2020 yılını değerlendiren Özhelvacı, "2020, her türlü zorluğa rağmen bizim için verimli bir yıl oldu. 2021 yılı planlarımızın altyapılarını hazırladık. Iron Mountain güçlü satın almalarla büyüyen bir şirket. Mutluluk ve gururla paylaşmak isterim ki bu yıl bizim için çok önemli iş birliklerinin temellerini attık. Yönettiğim Gelişen Pazarlar Bölgesinde Rusya ve Türki Cumhuriyetler pazarında OSG, BAE'nde Glenbeigh satın almalarını gerçekleştirdik. Bu yıl da Orta Doğu ile Afrika pazarının en önemli bilgi ve belge yönetimi çözümleri sağlayıcısı InfoFort'u bünyemize kattık. Bu satın almanın Türkiye'ye de bir etkisi oldu. Infofort bünyesinde bulunan CBKSoft firması ve Envision ürünü de Iron Mountain Türkiye bünyesinde yer alacak. Gerçekleştirdiğimiz bu dijitalleşme yatırımlarıyla, sunduğumuz dijital çözümlerin yazılımlarını bundan sonra kendimiz üretebileceğiz. Bu durum bizi oldukça heyecanlandırıyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl pandeminin zorluklarına rağmen Türkiye'deki 7 tesisimize toplam 7,2 milyon TL'lik teknoloji yatırımı yaptık" dedi. Veri saklama ve yönetimi alanında Türkiye'de ilk ve tek global şirket olan Iron Mountain'ın Türkiye'deki pazar payı %60. 2021 yılı hedefleri doğrultusunda artık oyun alanını genişleten şirket, globaldeki kritik hizmet kalemlerini artık Türkiye'de de sunmaya hazırlanıyor. Bu hizmetler arasında veri merkezi, GLEAM (değerli ürünler, eğlence sektörü, sanat eserleri) ve Content Services Platform (İçerik Hizmet Platformu) gibi iş alanları yer alıyor.

"Müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında en önemli iş ortağıyız"

Iron Mountain 2021 yılının son çeyreğinde global InSight® hizmetini Türkiye'de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu hizmet kapsamında içerik analizi, veri yönetimi ve bilgi yönetimi uzmanlıklarını Google Cloud'un makine öğrenimi ve yapay zekâ yetenekleriyle birleştiriyor ve işletmelerin yeni gelir akışı fırsatlarını ve maliyet tasarruflarını ortaya çıkarmaları için veri madenciliği yapmalarını sağlıyor. Kısaca, Iron Mountain entegrasyon yükünü azaltan iş zekâsı uygulamalarıyla işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına devam etmelerine yardımcı oluyor.

Değişen logoları ve yeni vizyonuyla her zaman rakiplerinden bir adım önde olduklarını ifade eden Özhelvacı, "Iron Mountain olarak yaratıcı çözüm ve hizmetlerimizle müşterilerimize değer katarken, bir yandan da çevik ve yalın yaklaşım stratejimizle hızlı ve analitik karar alabilen bir teknoloji şirketiyiz. Şirketimizin yenilenen logosuyla birlikte dijital dönüşüm hizmetlerindeki gücümüzü, hizmetlerimizdeki yalınlığı, çağa ayak uyduran yapımızı ve teknolojiyi yalnızca takip eden değil, onu şekillendiren bir kurum olduğumuzu göstermek istedik. Bu yıl yine ilham veren ve fark yaratan hizmetlerimizle sektörümüzdeki yeniliklere öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bilgi yaşam döngüsü içerisinde önemli bir adım olan dijitalleşme alanında, müşterilerimize rekabet avantajı yaratacak hizmet ve ürünlerimizle en güvenilir iş ortağı olmaya devam edeceğiz" dedi.

"2020'de Türkiye'de 48 milyon sayfayı dijitalleştirerek 3.400 ağacı kurtardık"

70 yıllık tecrübesiyle Iron Mountain, çevresel sürdürülebilirlik çabalarına odaklanarak faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için çalışıyor. Pandemi sürecinde de ekosistemin korunması ve çevresel sürdürülebilirlik alanında yaptıkları çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Özhelvacı, "Bizim her zaman için birincil önceliğimiz doğanın korunmasına katkı sağlamak. Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da çalışmalarımızı sürdürürken karbon ayak izimizi ve toplam atık hacimlerimizi azaltmak için geri dönüşüm yeteneklerimizi geliştirmeye devam ettik. Geçtiğimiz sene Türkiye'de yaklaşık 48 milyon sayfayı dijitalleştirdik. Bu da yaklaşık 3.400 ağacın kurtarılması anlamına geliyor. 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'muza göre; atıklarımızın %98,5'ini geri dönüştürdük, kâğıt tüketimimizi %44,41 azalttık, önceki yıla kıyasla ürettiğimiz toplam atık seviyesi %40,1 geriledi ve faaliyetlerimizden kaynaklı sera gazı emisyonları %53 oranında azaldı. Gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve bu konudaki çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Yönetici ihracatıyla çalışanlarımıza global kariyer fırsatları sunuyoruz"

Çeşitlilik ve kapsayıcılık 2021'de de Iron Mountain'ın gündeminde. Bu çerçevede, önümüzdeki yıllarda Türkiye dahil olmak üzere tüm bölgede kadın istihdamını destekleyen çalışmalar yaparak kadın çalışan sayısını artırmayı hedefliyor. Iron Mountain uluslararası birikim ve deneyimiyle Türkiye'ye katkı sağlarken, aynı zamanda çalışanlarına global kariyer fırsatları da sunuyor. Türkiye'den global pazarlara yönetici ihracatı gerçekleştiren şirket, uluslararası görevlere atanan çalışanlarına görevlerini Türkiye'den yürütme şansı sunarak ülkenin yetişmiş insan gücünü korumayı amaçlıyor.

Dünya lideri olmasının sırrı

Özhelvacı dünya lideri olmalarının sırrını dört maddeyle özetliyor:

1. Müşteri odaklı yaklaşım: Çalıştığımız her şirkete ve sektöre özel hizmetler sunarken, müşterilerimizin en güvenilir iş ortağı olmayı, onların değerli varlıklarını koruyup inovatif çözümlerimizle iş süreçlerine değer katmayı amaçlıyoruz.

2. Global ağın parçası olmak: Global bir ağın parçası olarak farklı ihtiyaçlara yönelik özel çözümler geliştiriyoruz. GLEAM ekibi film ve eğlence sektörü için ünlülerin albüm, kayıt, kostüm ve dekor saklamasından yayın kuruluşları için içerik üretmeye kadar birçok faaliyet yürütüyor.

3. Sanat eseri saklama çözümleri: Çalışma alanlarımız arasında tarihi eser ve sanat eseri saklama ve lojistiği de yer alıyor. Globalde sanat lojistiği alanında dünyaca ünlü şirket Croizer'i satın alarak Kuzey Amerika ve Avrupa'da 1,3 milyon metrekareden fazla özel depolama alanıyla stratejik bir ağa sahibiz. Bu sayede sanat eserlerini koruyarak yönetilmesine yardımcı oluyor, aynı zamanda restorasyon, dijitalleştirme ve arşiv çözümleri sunuyoruz.

4. Veri merkezleri sayısı: Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da toplam 15 lokasyonda veri merkezi hizmeti ve çözümleri sunuyoruz. Bulut sağlayıcıları, küresel şirketler ve yerel kuruluşlar olmak üzere 1.200'den fazla müşteriye hizmet veriyoruz.

Iron Mountain Hakkında

1951 yılında kurulan Iron Mountain Incorporated (New York Borsası: IRM), arşiv ve bilgi yönetimi hizmetleri alanında dünya lideri bir şirkettir. Dünya çapında 225.000'den fazla kuruluş tarafından güvenle tercih edilen ve yaklaşık 50 ülkede 1.480'den fazla tesiste 8,5 milyon m2'yi aşan gayrimenkul ağıyla Iron Mountain, kritik bilgiler, hassas veriler, kültürel ve tarihi eserler dahil olmak üzere maddi manevi çok değerli varlıkları saklıyor ve koruyor. Fiziksel arşiv yönetimi, bilgi yönetimi, dijital dönüşüm, güvenli imha ile veri merkezleri, bulut hizmetleri, sanat eseri depolama ve lojistiği içeren çözümler sunan Iron Mountain, işletmelerin maliyetleri ve risklerini düşürmelerine, yönetmeliklere uymalarına ve daha dijital bir çalışma yöntemi sağlamalarına yardımcı oluyor. 2007 yılından bu yana pazar lideri olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Iron Mountain, 7 tesiste, 200'ün üzerinde çalışanıyla 1.400'den fazla işletmeye hizmet veriyor.

Daha fazla bilgi için: www.ironmountain.com.tr