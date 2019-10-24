2021 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri

24.10.2019 08:52

2021 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup karşılaşmaları yarın Eskişehir'de başlayacak.

Türkiye, 15-31 Ocak 2021 tarihlerinde Mısır'da 27'ncisi düzenlenecek şampiyona finallerinin Avrupa elemelerinde, 4. Grup'ta Belçika ve Estonya ile mücadele edecek. Müsabakalar Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak.

İlk kez 32 takımın yer alacağı finallere kalabilmek için Avrupa'dan 15 takım 4 grupta eleme maçları oynayacak. 25 Ekim'de başlayacak eleme gruplarındaki mücadele, 12 Ocak 2020'de sona erecek.

Eleme gruplarını ilk sırada bitiren 4 takım play-off turuna yükselecek.

Son şampiyon Danimarka şampiyonaya doğrudan katılırken, 13 Avrupa takımı daha finallerde mücadele edecek.

TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak 4. Grup'taki maçların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Estonya-Türkiye

26 Ekim Cumartesi:

19.00 Belçika-Estonya

27 Ekim Pazar:

19.00 Türkiye-Belçika

Diğer gruplar

Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde diğer gruplarda şu takımlar yer alıyor:

1. Grup: Litvanya, Slovakya, Faroe Adaları, Lüksemburg

2. Grup: İsrail, Yunanistan, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi

3. Grup: İtalya, Romanya, Kosova, Gürcistan

Kaynak: AA