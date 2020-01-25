2020 Yeniay Kova burcunda! 25 Ocak Yeniay burçlara etkileri

25.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:27

Yeniay anında yükselende yer alan Foramen sabit yıldızı, deprem afetinin olabileceğini işaret ediyor. Sapkın düşünceelerin ortaya çıkması da mümkün olan Kova burcu Yeniay'ı, işten ayrılışların artacağını da bildiriyor. 2020 Yeniay kova burcunda neler olacak? Yeniay'ın burçlara etkileri neler?

KOVA BURCUNDA YENİAY

25 Ocak'ta İstanbul saatiyle 00:41'de Kova burcunun 4 derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniaylar genelde başlatma enerjileri taşırlar. Ancak bazen öncesinde bir şeylerin sonlanmasını gerektiren bir yeniay bizi bekliyor.

Yeniay haritanın 4. evinde gerçekleştiği için aile, ev, gayrimenkul, vatan temaları öne çıkacaktır. Yeniay 'ın gerçekleştiği derecede yerleşen Giedi Secunda sabit yıldızı etkisiyle, ensest olayları gündeme gelebilir. Tuhaf sapkınlık haberleri duyulabilir. Marjinal olaylar gelişebilir. Evli çiftler bir tarafın ailesi yüzünden krizli ortamlara çekilebilirler. Ancak olaylara farklı bir anlayışla yaklaşarak problem çözülebilir. Emlak ve gayrimenkul konularında hukuki sorunlar çıkabilir. Bazıları özgürlük isteği veya aile baskısıyla işten ayrılabilirler. Kardeş veya yakın arkadaş desteğiyle, kazançlarda artış olabilir. Sağlık problemleri yaşayanlar iyileşebilirler. Eşten kaynaklı bereket gelebilir. Farklı bazı buluşlar yapılabilir.

Yeniay anında yükselende ise; yıkım ve acıları temsil eden Foramen sabit yıldızı var. Bu yıldız etkisiyle deprem riskinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

YENİAY'DAN ETKİLENECEK BURÇLAR

Yeniay 'dan en çok etkilenecek burçlar Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burcunun ilk on gününde doğanlar olacak. İkinci dereceden etkilenecekler ise; Terazi ve Koç burcunun son on gününde doğanlar. Dürtüsel ve fevri davranmadan, temkinli olarak önümüzdeki 15 günü geçirmenizi tavsiye ediyorum.