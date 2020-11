2020 ABD seçim sonuçları canlı takip? Anlık ABD seçim sonuçları takibi? Tump delege sayısı kaç, Biden delege sayısı kaç? ABD seçimi kazanma şartı ne?

ABD halkı 4 yıl boyunca görev yapacak olan ABD başkanını seçiyor. Peki, Tump delege sayısı kaç, Biden delege sayısı kaç? 2020 ABD seçim sonuçları canlı takip nasıl edilir? Hangi eyalette hangi aday önde? Anlık ABD seçim sonuçları takibi ve ABD seçim sonuçları.1

2020 ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP?

Delege Sayıları Son Durum:

Joe Biden: 238 (yüzde49,8% |66.987.567 oy)

Donald Trump: 213 (yüzde | 48,6%| 65.310.065 oy)

Kazanmak için gereken sayı : 270

TRUMP DELEGE SAYISI KAÇ, BİDEN DELEGE SAYISI KAÇ?

ABD'de seçimin son saatlerine girilirken Biden önemli eyaletlerden biri olan Arizona'yı kazandı. Buradaki 11 delegeyi kazanan Joe Biden toplam delege sayısını 238'e yükseltirken, mevcut başkan Donald Trump 213 delegede kaldı.

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 238 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege),Maryland (10 delege), Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege)

Öte yandan seçimin kritik eyaletlerinden biri olan Arizona'da sonuçlar netleşti. Biden, Arizona'yı kazandı. Biden bu eyaletten 11 delege kazandı.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 213 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (5 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (39 delege)





SAYIMIN DEVAM ETTİĞİ EYALETLER

Kuzey Carolina (15 delege): Biden: % 48.7/ Trump: %50.1/ Oyların yüzde 95 sayıldı.

Michigan (16 delege): Biden: %45.2/ Trump: %53.1/ Oyların yüzde 69'u sayıldı.

Wisconsin (10 delege): Biden % 47.1/ Trump: %51.1/ Oyların yüzde 81'i sayıldı.

Georgia (16 delege): Biden: % 48.1/ Trump: % 50.6/ Oyların yüzde 91'i sayıldı.

Pennsylvania (20 delege): Biden: %43/ Trump: %55.7/ Oyların yüzde 74'ü sayıldı.

Maine (4 delege): Biden: %54.5/ Trump: %42.4/ Oyların yüzde 67'si sayıldı

Nevada (6 delege): Biden: %50.3/ Trump: %47.8/ Oyların yüzde 79'u sayıldı

Alaska (3 delege): Biden: %35.2/ Trump: %60.5/ Oyların yüzde 31'i sayıldı

ABD'de seçimi belirleyecek olan bazı kritik eyaletlerde henüz sonuçlar açıklanmadı. Bu eyaletler ve delege dağılımı şu şekilde:

Wisconsin: 10 delegesi var, Demokrat eğilimli.

Michigan: 16 delegesi var. Demokrat eğilimli ama Trump'ın şu an önde gittiği belirtiliyor.

Georgia: 16 delegesi var, Trump önde gidiyor.

Kuzey Carolina: 15 delegesi var. Trump önde.

Pennsylvania: 20 delegesi var. En fazla erken oy kullanılan eyaletlerden biri.

Arizona: 11 delegesi var, Biden önde gidiyor.