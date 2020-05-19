19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:02

Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.

Pazaryeri Kaymakamlığı önündeki törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili İslam Özkul, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Osmaneli

İlçe Meydanında Kovid-19 önlemleri kapsamında, az kişinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şener Öner, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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