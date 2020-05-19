19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı. Pazaryeri Kaymakamlığı önündeki törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili İslam Özkul, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Osmaneli İlçe Meydanında Kovid-19 önlemleri kapsamında, az kişinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şener Öner, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu. Kaynak: AA