19: 21'de coşkuyla seslendirildi
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19: 21'de coşkuyla seslendirildi

12.03.2021 20:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:48
19: 21'de coşkuyla seslendirildi

TBMM'de 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Muğla'daki tüm okullarda, istiklal marşının kabul edildiği yıl olan 1921 yılına temsilen saat 19: 21'de istiklal marşı okundu.

TBMM'de 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Muğla'daki tüm okullarda, istiklal marşının kabul edildiği yıl olan 1921 yılına temsilen saat 19: 21'de istiklal marşı okundu.

Menteşe ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya'nın da katılımı ile Atatürk İlkokulunda saat 19: 21'de İstiklal Marşı coşku ile seslendirildi. İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından ay-yıldızlı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Mehmet Akif Ersoy'un umudunu yitirmeden, yılmadan çalıştığını belirterek, "Milli şairimiz İstiklal Marşı ile bu milletin sesi, yüreği ve duygusu oldu. Akif bu destanı yedi cihana anlattı. Türk'ün vazgeçilmez hürriyet aşkını, ateşini, iman gücünü öylesine anlattı ki, bu ses dağlara, engin denizlere kazındı. Bu hayal ettiği geleceğin mimarı olacak bir neslin idealinden bahsetti. Bu nesle 'Asım'ın Nesli' dedi. Bu nesilleri yetiştiren mimarlar olarak meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk TBMM'de yaptığı bir konuşmada İstiklal Marşı ile ilgili konuşmasında, "Bu marş bizim inkılabımızı anlatır. İstiklal Marşı'nda İstiklal davamızı anlatması bakımından büyük bir manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır: 'Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır; Hakk'a tapan milletimin istiklal" Bu vesile ile İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u da bu vesile rahmetle anıyorum" dedi. - MUĞLA

19: 21'de coşkuyla seslendirildi
19: 21'de coşkuyla seslendirildi
19: 21'de coşkuyla seslendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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