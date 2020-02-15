15 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

15.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 15.02.2020 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Aşıklar Şehri

01:45 Hayalimdeki Gelinlik

02:30 Hayalimdeki Gelinlik

02:45 Sevdim Seni Bir Kere

03:10 Güzel Köylü

03:30 Hayalimdeki Gelinlik

04:30 Güzel Köylü

05:40 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Benim Tatlı Yalanım

07:45 Hayalimdeki Gelinlik

08:00 Çilek Kokusu

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Jet Sosyete

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:45 Güvercin

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Babil

20:00 Dizi

20:00 Görevimiz Tehlike 5

22:45 Görevimiz Tehlike 5

Kaynak: InterSinema.com